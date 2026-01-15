Адв. Валя Гигова пред депутатите: ВАС е против сканиращите устройства

Снимка: ЦOA "Кръстю Цончев"

Идвам от заседание на Висшия адвокатски съвет, на който обсъдихме два принципни въпроса: дали да има промени и ако има - какви да са те. Смятам, че българските адвокати стоят най-близо до българските граждани. Ние смятаме, че не трябва да бъдат извършвани сериозни и радикални промени в изборното законодателство. Това заяви пред депутатите на правна комисия адв. Валя Гигова.

"Най-важното нещо е да има доверие в изборния процес. Искам да чуете гласа на 14 000 български адвокати, които са всеки ден с тези хора", добави тя.

"Смятаме, че изборните правила: добри или лоши, могат да бъдат малко пипнати, за да може да се стигне до честни избори. Против сканиращите устройства сме. Никой не знае каква е технологията, не я познава, не се знае за какво иде реч", посочи адв. Гигова.

"Българските граждани не могат да бъдат задължени да гласуват само машинно", изтъкна още тя.

По думите на адв. Гигова машинното гласуване трябва да се запази в сегашните параметри, а гласуването по този начин в малките населени места е ненужно, пише novini.bg.

"В същото време, машините да не се използват само за принтери, но и за калкулиране на изборния резултат. Понеже българското общество няма доверие в машините, задължително да се преброяват и разписките", добави тя.

"Сегашният Изборен кодекс е съвсем годен за провеждането на честни избори. Честни избори се правят от честни хора. Не зависи нито от машините, нито от хартията, нито от бюлетините. Моля ви, не пипайте нищо! Не лишавайте хората от хартиената хартия с лека ръка, но не правете и друго", призова адв. Валя Гигова.

