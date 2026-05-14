Адв. Величков: Без политически лица и влияние във ВСС

"Предстои да видим дали ще има промяна, започва добре. Парламентарната квота във ВСС трябва да има обществен, а не политически характер. Разделението не властите не допуска да се осъществява политическо влияние, затова предложихме по един представител да бъде номиниран от най-големите правни организации. Също трябва да бъде гласът на студентите при избиране на управляващи орган на съдебната власт", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че няма как всички университети да се съберат и да предложат един представител. Затова се спират на Софийския университет.

"Антон Кутев казва "нашето НС", "нашият ВСС". Няма наше и ваши, това не е детска игра. НС е на всички граждани. Нямат място политиците във ВСС, там трябва да са действащи магистрати и хора от парламентарната квота с много висок обществен авторитет, които да са донякъде контрапункт на професионалната квота", подчерта адв. Величков в "Денят ON AIR".

"Ще има сериозно допитване, ще се явят тези хора пред правната комисия. Трябва да бъдат готови да отговорят на неудобни въпроси, зад тях трябва да стои солидна биография. Няма как политическите лица да се промушат през това сито. Бих бил доволен, ако от "Прогресивна България" заложат правилата в самия закон", каза още депутатът.

По думите му, ако правилата бъдат определени максимум до един месец, до два месеца може да приключи процедурата по избора на парламентарната квота.

Професионалната следва да бъде избрана преди парламентарната. Има притеснение някой да не нагажда резултатите. Идеалният вариант е да бъдат избрани заедно, разясни Величков.

Депутатът от ПП показа в студиото папка с предложения, които са събрали от партията. Едно от предложенията е да се гласува по окръжни съдилища в два поредни работни дни с хартиени бюлетини.

"Никаква тайна на вота няма да има, може би точно това е целта - да се изберат точните хора. Правилният начин е да се гласува по апелативни райони. Тогава ще дойдат от районните съдилища 10 пъти повече магистрати. И да се гласува в почивни дни, за да няма "шефе, къде си". Това се казва контролиран вот и от ПБ трябва да го разберат. Има машини за гласуване, може да се сложат в секциите по апелативни райони", посочи още Величков, пише novini.bg.

