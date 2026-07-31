Адв. Величков: Държавата погазва правата на хората с ТЕЛК

Кадър бТВ, архив

Днес "Продължаваме промяната" сезира Конституционния съд по спор, който вече излиза далеч извън рамките на парламентарния дебат.

"Конституционният съд не се явява последна инстанция за решение на спор между политици. Няма политически конфликт по въпроса за това дали в бюджета има противоконституционни текстове, с които се ограничават основни права на гражданите. Има категория граждани, чиито права са нарушени, за да се генерират някакви приходи. Не отговориха вносителите защо се прави това нещо", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" адв. Велислав Величков в "Денят ON AIR".

Най-засегнати са българските граждани, които работят с ограничена трудоспособност и имат ТЕЛК, посочи той.

"Ако се установят някакви данни за неверен документ, пенсията се спира за неопределен период, докато се прокуратурата реши дали ще внася обвинителен акт. В момента се казва, че ако лице работи на 4 часа, вместо да им се зачита 1 работен ден им се зачита половин. В един момент може да се стигне дотам, че хора няма да могат да вземат пенсия, защото нямат работен стаж", допълни той за Bulgaria ON AIR.

В текста на Закона за здравето се предвижда при решение на ТЕЛК да се иска повторно произнасяне, уточни той, пише novini.bg.

"Разумното е, ако има нарушения на Конституцията, с които се нарушават конституционно гарантирани техни права, да се сезира Конституционният съд. Ако не бяхме сезирали КС, след 3-4 месеца ще бъде приет новият бюджет - "Прогресивна България" щеше да направи същите неща, за да си гарантира приходи", коментира гостът.

"Изборите за ВСС и президентските сякаш някой ги беше програмирал да съвпаднат. Изборите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет са на 7 ноември. Очакваше се първи тур на президентските избори на 8 ноември. Това поредната подигравка на безсрамни хора с изтекъл мандат от ВСС. Сега всички трябва да им свирят по свирката, а те гледат да вземат още една заплата отгоре", изтъкна той.

Редактор "Екип на Петел",

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