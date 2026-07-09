Адв. Величков: Платила ли си е Атанасова полета до Дубай и защо ползва дипломатически паспорт?

Кадър бТВ, архив

"Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново защити статуквото, като отложи решението за временното отстраняване на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова". Това коментира депутатът от ПП Велислав Величков в студиото на "Денят ON AIR".

"Решението на Прокурорската колегия изглежда, както винаги – систематично и последователно пазим всички свои хора. Пазим статуквото", заяви Величков.

Според него Русинова е трябвало да бъде временно отстранена още с образуването на дисциплинарното производство срещу нея, тъй като ръководи най-важната прокуратура в страната и разполага с правомощия, които биха могли да окажат влияние върху работата по делата.

"Това отстраняване беше най-логичното, което можеше да се случи, докато тече дисциплинарното производство", подчерта адвокатът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Величков изрази съмнение, че въобще ще се стигне до реално разглеждане на искането на правосъдния министър, като според него се печели време в очакване на избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. По думите му е малко вероятно Русинова да бъде отстранена, тъй като е "прекалено важна за системата". Депутатът коментира и предстоящия избор на нов ВСС, като изрази опасения, че той ще бъде изместен във времето така, че да остане извън общественото внимание заради президентската кампания.

"Моето опасение е, че се готвят избори на тъмно и за двете квоти – и за професионалната, и за парламентарната", каза той.

Според Величков забавянето на процедурите създава риск общественото внимание да бъде насочено изцяло към президентските избори, докато изборът на членовете на ВСС остане на заден план. Той припомни, че настоящият състав на съвета е с изтекъл мандат от близо четири години. "Достоверните данни са тези, които се съдържат в информационната система и регистрите на "Гранична полиция", на службите, на ГДБОП, на ДАНС", посочи той по повод скандала около полетите на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, пише novini.bg.

По думите му остава въпросът защо Десислава Атанасова е предала личния си международен паспорт за унищожаване, а впоследствие е показала дипломатически паспорт.

"Но още по-укоримо е, ако се окаже, че в момента конституционен съдия заблуждава обществото относно това къде е ходил с народен представител и дали е посещавал Дубай с частен полет", заяви Величков.

Той подчерта, че ако подобен полет не е бил заплатен лично от Атанасова и не е деклариран съгласно закона, това би могло да представлява нарушение, тъй като подобна услуга може да се счита за вид подарък. Величков коментира и прилагането на глобалния закон "Магнитски" в България. По думите му той няма пряко действие у нас, тъй като не е въведен в националното законодателство. "Аз лично мисля, че отдавна трябваше да се приеме закон, който да урежда приложението на този много важен глобален закон на територията на България", каза той.

Според него банковите и финансовите институции обаче следва да прилагат собствените си механизми за контрол при международни финансови операции.

В края на разговора Величков коментира и твърденията за евентуално изтриване на данни от системите на МВР.

"Ако някой е решил, че е достатъчно да се заличат данни в системата на Гранична полиция, за да не се видят тези пътувания, това вече е много сериозно престъпление", предупреди той.

Според Величков обществото очаква разследването да даде отговори, тъй като казусът засяга не само конкретни лица, но и "устоите на държавността" и разделението на властите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!