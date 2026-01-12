Адвокат: Ако лекар без диплома иска да ви прегледа, обърнете се към прокуратурата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Мария Петрова разкри какво трябва да предприеме всеки пациент, ако попадне на лекар, който няма медицинско образование, но упражнява професията. Такива случаи вече са по-чести у нас, но според Петрова хората не бива да се доверяват на мнимите лекари.

Аз не бих нарекла измамник лекар, който се представя за такъв, без да има специалност, но на първо място не трябва да му се доверяваме изцяло. Защото един човек, който може да спекулира с това, най-малкото аз бих поставила под съмнение морално-етичните му качества, заяви Петрова.

Оттам нататък бих подала сигнал в Българския лекарски съюз, при пълното съзнание, че те нямат правомощия да предприемат каквото и да е. Бих дала гласност и бих се обърнала към прокуратурата, за да се проведе разследване дали не става въпрос за измама или дали някой не практикува професия, за която се изискват определени дипломи, лицензии и регистрации, добави адвокатът по медицинско право.

Съветът ми е на първо място все пак да крепим доверието между лекари и пациент, но в границите на разумното, и не базирано просто на дезинформацията, която се шири в социалните мрежи и в интернет пространството. Отговорността за здравето е предимно наша, на пациентите, и от нас зависи на кой лекар сме се спрели. Ако го избираме просто по мненията, по звездичките и отговорността, би трябвало да постъпваме разумно, отговорно и с необходимото доверие, каза още в „Социална мрежа“ адв. Мария Петров.

