Адвокат: Предложихме 10 мерки за честни избори

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

„Гражданска платформа“ предложи петиция за промени в изборния кодекс, които могат да гарантират честността на вота. Председателят на сдружението разкри, че към тяхното открито писмо с 10 конкретни мерки за промяна в изборния кодекс, са се присъединили „Правосъдие за всеки“, сдружение „БОЕЦ“ и колегите от Граждански съвет.

С тяха са направили една електронна подписка в интернет, която към момента вече е събрала над 1200 подписа на български граждани.

Петър Славов разкри и най-важните мерки, които предлагат.

На първо място да може да се гласува машинно навсякъде, като има избор за гражданите. Ако някой държи да си гласува с хартията, да си гласува с хартия, започна той.

Другото е да се премахнат редица привилегии, които в момента изборното законодателство създава за така наречените политически функционери. Като например от това да бъдат под две листи и след това да си избират от коя листа да влизат, и оттам да правят едни сложни сметки как да се подреждат след тях хората - дали от тази партия или от другата, продължи той.

На тези функционери да им се броят в кавички по право гласовете и бюлетините, в които няма посочена преференция, независимо че преференция за тях няма. Много е важно също професионализацията на избирателната изборна администрация. Виждаме на всички избори все по-зле подготвени хора и все повече грешки. Съдебното минало също трябва да е записано в закона като изискване към членовете на Секционните избирателни комисии. Защото сега законът позволява буквално до вчера някой да е бил в затвора и на следващия ден да ни брои гласовете, добави в „Лице в лице“ Петър Славов.

