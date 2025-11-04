Адвокат: Прокуратурата не иска да осъди Петьо Еврото

Булфото

Инициатива “Правосъдие за всеки” организира в сряда поредния си протест пред Съдебната палата в София с настояване за съдебна реформа и с призив да се попречи на овладяването на съдебната система. Част от мотивацията на поредния протест е ситуацията от миналата седмица по делото, по което задочно подсъдим е и бившият следовател Петьо Петров - Еврото. Неговата бивша съпруга разказа как през 2020 година голямо количество пари и златни монети, отнети в рамките на досъдебно производство от семейството на Илия Златанов са върнати по спорен начин, но част от златото е отишло и при бившия главен прокурор Иван Гешев.

Адвокат Минчо Спасов, който представлява дъщерята на Илия Златанов, коментира в ефира на БНР:

“Тези показания са може би шестите в рамките на това дело. На досъдебното производство Любена Павлова е била разпитвана около 5 пъти, но тези са вече дадени пред съд. Това са най-важните ѝ показания. Показателен е фактът, че в крайна сметка нейните показания и на предходните свидетели по категоричен начин и на 100% потвърдиха историята, разказана във филма за Осемте джуджета на Антикорупционния фонд”.

“Интересното, което впечатлява, но за съжаление само нас - страничните наблюдатели, а не и прокуратурата, е обстоятелството, че в рамките на разпита на Павлова и на адвокат Цветелина Цветкова, нейна служителка, се установи, че неизвестно длъжностно лице от Националното следствие е извършило криминално длъжностно престъпление - изнасяне на класифицирана информация, а именно протоколите за претърсване и изземване, както и завещанието в полза на Явор Златанов, които са послужили на Любена Павлова, нейните адвокатки и в крайна сметка на Петър Петров, като основа, въз основа на която да изготвят молбата за връщане на 34 кг златни монети. Тоест тези протоколи са криминално изнесени от длъжностно лице от Националното следствие, без те да имат право да го сторят, тъй като тези материали са следствена тайна.

Предаването на 2 кашона злато с количка, заради която Павлова е допусната да влезе в охраняемия паркинг на бившия Спецсъд е станало благодарение на този документ, който е от Националната следствена служба, поясни защитникът пред "Хоризонт".

“Това престъпление се предхожда от друго престъпление, което е изцяло длъжностно, извършено от следовател или някой друг от Националната следствена служба. Това е много лесно установимо, тъй като всеки достъп до класифицираната информация по следствените дела се документира в самото дело и много лесно, ако пожелае, Прокуратурата може да установи кой е имал достъп и кой е правил ксерокопие от делото. Но Прокуратурата не желае”.

Любена Павлова е разпитвана няколко пъти, но показанията ѝ през 2025 година се разминават с тези от 2022 и 23 година. В Съдебната зала тя каза, че преди е давала невери показания под заплаха.

Адвокат Спасов коментира в ефира на "Преди всички":

“Интересен факт е, че на въпрос на колегата ми Николов, представляващ сина на Илия Златанов, кои са били прокурорите, от които тя се е чувствала заплашена, за да даде предходните си показания, тя не отговори и този въпрос беше отклонен от представителя на Прокуратурата и от съда. И така и не се разбра кои прокурори са заплашвали Любена Павлова, за да се чувства тя заплашена и да е принудена да дава неверни показания”.

“В настоящото дело Прокуратурата се противопоставя на въпроси на частните обвинители, които биха изяснили участието на прокурори в организираната престъпна дейност. Самата Софийска градска прокуратура ни прекъсва и не дава възможност да бъдат зададени тези въпроси. Тя просто не иска да стигне до истината. Не иска да осъди Петров”.

Спасов допълни, че е поискал отвод на прокурора по делото, но такъв не е бил даден.

“Ако не изясним дейността на прокурорите, ако не изясним дейността на следователите, които са способствали за извършване на престъплението, ние няма да стигнем и до Петров, тъй като той никога лично и сам не е контактувал, не е снабдявал с документи. Той го е правил чрез своите служители, които е изпращал до съответните прокурори и следователи, за да извършват престъпната дейност”.

“Когато излезе постановлението на прокурора от Софийска градска прокуратура Йордан Петров, с което той иззе делото от прокурор Сулев, то беше инициирано от сигнал, постъпил от Висшия съдебен съвет, от Прокурорската квота, което е абсолютно недопустимо, тъй като ВСС няма правомощия да се меси в конкретни производства. Но, в този случай, специално за Пепи Еврото, те се застъпиха за Пепи Еврото, с което го обявиха и обозначиха като свой духовен баща и разпоредиха Софийската градска прокуратура да изземе делото от Сулев и съответно той самият да стане подсъдим заради това, че е дръзнал да заведе наказателно производство срещу Петров и Кристиян Христов. Всичко това е видно не от мои разсъждения, а от самото постановление на прокурор Петров, което той самият публикува - 31 страници”.

Разпадът на нашата система не е само в рамките на съдебната власт, но и в изпълнителната в законодателната власт. Той е системен и хармоничен, убеден е Спасов. Адвокатът даде пример като посочи, че дъщерята на бившия вътрешен министър Младен Маринов "по чудодеен начин се снабди със собствеността върху скъпия джип на Илия Златанов - Тойота Тундра, купувайки го от Кристиян Христов".

