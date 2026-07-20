Адвокат: Целта е съдът да задължи със съдебно решение държавата да оправи пътищата

снимка: ОДМВР

Нашата идея е колективен иск от името на всички заинтересовани и всеки български гражданин може да заяви желание. Искаме държавата чрез МРРБ и АПИ да направят одит и да установят, това което знаем, че пътищата ни не отговарят на европейското законодателство. И в кратък срок да се оправят и в бъдеще да се правят пътищата качествено, каза в интервю пред БНР адвокат Елица Буенова, която е от инициативата на група адвокати, подготвящи съдебен иск срещу държавата.

"Има два вида - единият е да се потърси отговорност на нещо, което е вече направено, а този, който завеждаме цели съдът да задължи със съдебно решение държавата да оправи пътищата и да ги стопанисва", обясни адв. Буенова.

"Голяма част от магистралите, цялата Хемус и част от Тракия, са проектирани, когато Васил Найденов летеше със 100 км/ч, а по тези пътища, ако някои сега е със 100 км/ч, пречи на всички останали. Вижте мантинелите – проектирани са леки автомобили до 1,9 т с 90 км/ч.", посочи още адв. Буенова.

И призна, че по темата за пътната инфраструктура се е заговорило усилено от около преди година от Николай Попов, бащата на убитата Сияна.

"От около година се говори и работи по тази линия, да се търси отговорности от пътя, там където има такава. До момента изобщо не ставаше тема, дори и да стане, това не се взема предвид от прокуратура и съд. Нямаме интерес, защото в България имаме тези пътища и ние трябва да се съобразяваме с тях, когато сме водачи. Когато се движим по лоша магистрала трябва да съобразим това. Законът позволява със 140 км/ч и с 90 км/ч извън населено само, ако имаме идеални пътни условия, каквито имаме малко. И ние сме длъжни да съобразим скоростта, дъжда, снега и мъглата с всичко, което не искаме. И ако търсим вина в пътя, това би намалило вината на водача. И от там прокуратурата и аз като адвокат нямаме интерес да го правим", коментира адвокатката.

Но е категорична:

"Трябва да работим в тази посока, не за да намалим вината на водачите, а да се носи отговорност персонално от хората, които на съответната позиция не са спазили закона и са въвели в експлоатация път, не отговарящ на изискванията, позволили са да се краде асфалт."

Адв. Буенова посочи, че трябва да се спазват всички нормативни изисквания и че доклад на държавната агенция по Пътна безопасност показва, че само 16% от Републиканската пътна мрежа отговаря на изискванията на закона.

В момента се подготвя исковата молба и срокът за внасяне в съда е 31 юли, каза адв. Буенова.

"След като имаме в сила решение на съда, ще търсим лична отговорност от лицата, които не изпълняват съдебното решение", заяви тя.

Редактор "Екип на Петел",

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