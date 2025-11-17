Адвокат: Уведомяването за фиш от КАТ по Viber няма характер на връчено наказателно постановление

Кадър Бг он ер

До дни стават факт първите фишове за средна скорост. Това обеща министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Очакват се масови обжалвания на този нов метод за засичане на превишена скорост.

Има ли пропуски - пада в съда

"Моят съвет е хората да обжалват, ако получат такива фишове. Когато практиката все още не е единна, много често се отменят тези електронни фишове. Гражданите да обжалват с услугите на колега или да напишат жалба, че не са съгласни с фиша. Съдът е длъжен да изследва цялостно и да обмени, ако има основание", заяви адвокат Петър Бозов пред Bulgaria ON AIR.

Адв. Бозов уточни, че в преписката трябва да има пълен комплект документи - стандартизация на камерите, сваляне на изображението и др.

На "Хемус" имаше временно ограничение на голям участък - ще бъде ли включено това временно ограничение, ще бъде ли приспаднато, даде пример гостът на "България сутрин".

"Ще видим КАТ в какво точно ще обвини лицето. Досега в практиката, когато можеха да снимат за липса на "Гражданска отговорност", не беше изписвано като хората това, в което обвиняват лицето. Само на това основание пада в съда", подчерта адв. Бозов.

Той поясни, че ще имам първа контролна точка, усреднена контролна точка и изходна такава. Как се поставени знаците, да се смята математически в колко е влязъл и излязъл автомобилът - все фактори, които усложняват процеса.

Уведомяването по Viber не е връчено наказателно постановление

"Уведомяването по Viber няма характер на връчено наказателно постановление, но води до системата за сигурно електронно връчване, където може да се получи административен акт. Ако хората получат съобщение във Viber, че имат издаден електронен фиш, този фиш се счита за връчен, ако лицето отвори линка във Viber. Съветвам да не се чака до последно, да се подаде жалба и да се намери специалист, който да свърши тази работа", каза още адв. Бозов.

Юристът е категоричен, че хората не трябва да се крият от тези електронни фишове.

Не можем да се крием вечно от фишовете

По думите у давността им е близо 4 години и половина, много трудно лицето би се скрило.

"Държавата е създала що-годе работещ механизъм да намери лицето. Само с криене няма да може да се отървете, рано или късно КАТ ще ви намери", предупреди адв. Бозов.

