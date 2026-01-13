Адвокат: Жените са объркани от новите правила за козметични процедури

Редактор: Недко Петров

Жените са в потрес от предложение да бъдат подложени на тест за алергия преди козметични процедури. Дори да влезе в сила тази наредба, най-вероятно ще се разпишат някакви правила, които след това няма да се спазват, прогнозира адвокат.

За съжаление, очаквам да се случи по-скоро второто нещо, да не се спазват правилата. Отново да имаме така свръх регулация в определен смисъл, който няма да доведе до така желания резултат. Всъщност, ако се върнем малко назад, ще видим, че мотивите, с които е предложен проектът за наредба, включват разграничение на медицинските дейности от козметичните дейности, заяви Вили Костадинова.

Тя припомни случаи с пациенти, които стигнаха до „Пирогов“ и за които последиците бяха много сериозни.

Костадинова е категорична, че ще има основателни критики от Асоциацията на козметиците във връзка с това, че отново липсва ясно разграничение между това кои дейности са медицински и кои дейности козметични.

Според адвокатът това създава проблеми.

Проблемите са два. Както при козметиците, които искат добросъвестно да изпълняват своите професии, без да злоупотребяват, извършвайки дейности, които излизат извън тяхната компетентност, така и по отношение на самите пациенти, които биват объркани към кого да се насочат и каква помощ могат да очакват. Дали отивайки в едно козметично студио, могат например да им сложат филър, или пък могат да им направят някакъв друг вид пилинг, заяви още в „Пресечна точка“ Вили Костадинова.

