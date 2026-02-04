Адвокат Марковски за порнографските камери: „Много ми е скъпа техниката” - не е оправдание

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Трябва да се установи собственикът на видеонаблюдението, това заяви известният адвокат Димитър Марковски по Нова телевизия по въпроса чия е отговорността за незаконните записи от козметични салони и гинекологични кабинети, качени в порнографски сайтове. Той обясни, че в момента, в който започне полицейска проверка или досъдебно производство по такъв случай, това е целта му.

Когато се заснеме голо човешки тяло и интимни части, това е порнография, което е престъпление, а когато има елемент на непълнолетност, това става тежко умишлено престъпление, обясни Марковски.

„Недопустимо е да се заснемат биометрични данни на български граждани без тяхно съгласие”, подчерта адвокатът. Той допълни, че по тази причина не може да има оправдание, че камерите са поставени, защото в помещението има скъпа техника.

Адвокат Марковски препоръча всички потърпевши да водят индивидуални дела.

„Виждам едни прилични женички, които трябва да гледат порно сайтове и да търсят видео със себе си. Те имат право на иск”, каза още той

