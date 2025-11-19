Адвокат Русанов: Защитата на Коцев е поискала промяна на мярката му за неотклонение, заседанието ще бъде във Варна

Кадър Bulgaria On Air

Адвокатите на кмета на Варна Благомир Коцев са внесли искане за промяна на мярката за неотклонение, която ще се гледа във Варна. Това съобщи за Радио Варна и предаването "Пост Фактум" адвокат Александър Русанов, проследил всички шест заседания по мерките на варненския кмет.

Припомняме, че днес стана ясно, че Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите четирима обвиняеми, след решение на Върховния касационен съд. Оттук насетне всичко трябва да се случва във Варна - във Варненската окръжна прокуратура, Варненския окръжен съд, варненския арест, допълни Русанов. По думите му, варненският кмет е бил "завлечен от Варна в София, за да бъде настанен в едни от най-лошите условия". Александър Русанов коментира още, че състоянието на ареста в Националното следствие е много по-лошо от това в затворите в страната.

Всички заседания до момента не бяха по същество, заяви още Русанов.

Делото, пренасочено към Варна, трябва да се случи по най-бързия начин, каза още адвокатът. В момента това, което следва като процедура, е окомплектоването на всички томове на делото от Софийския градски съд, за да отиде цялата документация до Варненския съд. Там, където делото ще бъде разпределено и гледано, обясни Русанов.

Ако се вземе решение варненският кмет да остане в ареста, то той ще бъде настанен във варненския затвор, каза още Русанов. Ако съдът е справедлив обаче, трябва да има промяна на мярката за неотклонение на Коцев, каза още Александър Русанов.

