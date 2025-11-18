Адвокат допусна два гафа в „Стани богат“, преди водещият да го провали

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Борислав Щерев седна в стола на богатството тази вечер. Адвокатът бързо и лесно си осигури първата сигурна сума, но се запъна още на втория труден въпрос, този за 1500 лева.

Той бе попитан: Кой от прочутите български спортисти не е роден на територията на страната?, с възможности Григор Димитров, Алберт Попов, Александър Везенков и Димитър Бербатов.

Щерев знаеше, че Григор е дошъл на белия свят в Хасково, а Бербатов – в Благоевград. Носителят на черен колан по айкидо позна също, че единият е тенисист, а другият - футболист, но изненадващо призна, че не може да се сети нищо за другите двама, и за спортовете, които практикуват.

Играчът привика на помощ приятеля си от публиката и това се оказа мъдър ход. Ивайло явно бе добре запознат със спорта, тъй като за Алберт Попов каза, че е скиор, а за Александър – втория наш баскетболист, който е играл в НБА.

Той правилно насочи участника към Везенков, въпреки че обърка държавата, в която е роден – Гърция, вместо Кипър.

На подмятане на Ники Кънчев пък знае ли къде е роден Карлос Насар, Борислав изрази убеденост, че това е станало в България.

Щерев обаче сбърка, и провокира намесата на водещия, който разкри, че титулуваният ни щангист е роден в Париж, но е израснал в България.

Все пак Борислав продължи успешно, а и случи с втория жокер - „50:50“, и спечели 3000 лева от шоуто по бТВ.

Адвокатът можеше да си тръгне и с по-голяма сума, ако на въпроса за 5000 лева не беше провален от водещия като жокер.

Кънчев смяташе, че Христо Белчев е министър на финансите в правителството на Александър Стамболийски, и Борислав го послуша, но се оказа, че верният отговор е свързан със Стефан Стамболов.

