Адвокат и майка на загинала на пътя: Автомобилът е най-страшното оръжие

Не пистолетите и пушките, а автомобилите са най-страшното оръжие в България, затова не само професионалистите, а и любителите шофьори трябва да преминават психотест, преди да получат книжка. Това каза по bTV адвокатът проф. Иван Тодоров. Той коментира също, че изискването за 10 клас, за да станеш шофьор, се спазва само формално, като някои ученици го минават, но без да знаят нищо.

В студиото говори Десислава Малчева, майката на Ани, която загина на пътя заедно с годеника си Явор. Тя заяви, че след трагедията и обществената реакция вече има електронен контрол на курсовете. Сега трябва да бъде въведен такъв и за изпитите, които да стават с електронен навигатор, заяви Малчева.

Тя беше категорична, че младите водачи трябва да бъдат с ограничени права поне 2-3 години, както за мощността на автомобилите, които могат да управляват, така и за часовете, в които могат да са зад волана.

