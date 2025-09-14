Адвокат на младеж от Русе с нова версия за полицейския шеф

Кадър Фб

Михаил Кишков разкри подробности от последните часове в съдебната зала във Велико Търново

Адвокат Михаил Кишков, част от защитата на 15-годишния Станислав по делото срещу четирима младежи от Русе, разкри подробности от последните часове в съдебната зала във Велико Търново в емоционален пост в социалните мрежи, предаде Дунав мост.

Според адвоката, апелативният прокурор от Апелативна прокуратура - Велико Търново се обърнал към присъстващите в залата с думите: "Дано имате дълъг и гаден път". Дори председателят на съдебния състав реагирал с възклицанието "Е, прокурорът!", споделя Кишков.

Защитата оспорва обвиненията

Адвокатът поставя под съмнение версията на полицейския служител Кожухаров за инцидента. "Колко трябва да не си на себе си, за да застанеш пред един автомобил, за който твърдиш, че е опасен и се движи рисково, с висока скорост?", пита реторично Кишков.

Според защитата, полицейският служител се приближил до затворената кола и се навел към прозореца на шофьора, което довело до конфликта. "При затворени врати, представете си колко трябва да е близо човек, за да го ударите с дясната ръка", обяснява адвокатът.

Спорни обстоятелства

Кишков твърди, че легитимирането на полицейския служител станало след инцидента с думите: "Сега много загазихте, знаете ли кой съм аз?". Според него това не е професионално поведение на държавен служител.

Адвокатът оспорва и твърденията за побой, като уточнява, че самият Кожухаров заявява за само два удара. "Побоят представлява действо по размяна на множество удари в лицето и тялото", подчертава той.

Медицинска помощ и последващи действия

По думите на Кишков, първият патрулен автомобил откарал полицая Кожухаров и спътника му до болница Канев в Русе около 00:50 часа. Там им направили преглед и скенер, след което двамата си тръгнали пеша към домовете си.

Критики към разследването

Защитата поставя под въпрос обективността на разследването, като посочва, че от 11 разпитани свидетеля, 8 са служители на МВР - Русе. Всички следствени органи също са от Русе, което според адвоката поражда съмнения за безпристрастност.

"Не бива да бъдем първоинстинктивни и да приемаме всичко за чиста монета", призовава Кишков в заключение, защитавайки правото на неизбежна отбрана при нападение.

Трима от младежите остават под домашен арест, а непълнолетният Станислав - под надзора на ДПС, докато делото продължава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!