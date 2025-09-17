Адвокат от Варна смая Ники Кънчев

Редактор: Недко Петров

Рядко се е случвало Ники Кънчев да остава без думи в „Стани богат“. Тази вечер обаче водещият го изпита на няколко пъти. Заслугата е на Юлия Кръстева от Варна, която впечатли водещия със знания, неподправено чувство за хумор и завиден усет към импровизация.

Адвокатът сполучи и с два от жокерите, единият от които бе нейния син Михаил, и с лекота стигна до въпрос за 5000 лева.

За тази сума играчът бе попитан: Кой актьор държи рекорда за най-дългата благодарствена реч в историята на наградите Оскар?

Опциите бяха Ейдриън Броуди, Джейми Фокс, Шон Пен и Дензъл Уошингтън.

Юлия очевидно се затрудни за първи път и затова не се поколеба да потърси помощ от водещия.

При наличието на жокер като вас... Махайте слушалката, ще ви ползвам, категорична бе тя.

Кънчев от своя страни я успокои, че знае отговора и заложи смело на Броуди. Дамата го послуша и продължи напред.

Въпросът за 10 000 лева бе: Коя държава няма официална столица и някога е била от най-богаите в света заради фосфатите от гуано?, с възможности Бруней, Науру, Перу и Фиджи.

След кратки разсъждения Юлия реши да спре. Вече извън телевизионната игра по бТВ тя маркира Науру и за нейно съжаление това се оказа верния отговор.

Юлия Кръстева обаче изглеждаше щастлива, както от изпитаните емоции, така и от спечелените 5000 лева.

