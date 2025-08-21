Адвокат със смайваща версия за падането на детето в Несебър

Кадър Ютуб

"За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малкатаа нередност, нямаше да ги пусна да се качат. Съжалявам”, заяви Петко Стефанов, който се оказа не управител, а касиер на обекта

"На 15 август, когато е бил празникът на Несебър е имало заря. Лодката е била цялата в сажди и хората от екипажа изразиха съмнение, че нещо от зарята може да е спомогнало за разкъсването на въжетата." Тази версия разви пред журналисти адвокат Ваня Радиева, защитник на капитан Христо Раев.

Това се случи минути преди тримата, обвинени в причиняването по немарливост смъртта на 8-годишния Иван при парасейл инцидента в Несебър, да се изправят пред съда, за да чуят каква ще бъде постоянната им мярка за задържане. Надеждите на Петко Стефанов, Камен Тенев и Христо Раев са да не влизат в ареста до старта на делото срещу тях. В контраст - близките на загиналото момченце са убедени в правосъдието и считат, че мястото им е именно зад решетките.

Пред съда, обвиняемите изразиха съжаление за случилото се пред съда и помолиха за домашен арест. „Съжалявам много”, заяви Тенев, чийто адвокат поиска "подписка" за клиента си. Дълбоки съболезнования към близките поднесе Христо Раев, който обясни, че има две деца и поиска гаранция или подписка, а Петко заяви: „За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малка нередност, нямаше да ги допусна. Съжалявам!”. Той също иска най-леката мярка "подписка".

Макар обвинението срещу Стефанов, Тенев и Раев да е еднакво, те се появиха днес в съдебната зала с трима адвокати. Представляващ държавното обвинение е прокурор Сузана Койнова.

В хода на заседанието се оказа, че атракционът, където са работели тримата, е с неизвестен управител.

