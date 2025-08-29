Адвокат със стряскащи данни за полевите тестове за наркотици у нас

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

20% от тестовете за наркотици са фалшиво положителни и 20, което автоматически отговаря на 20% - фалшиво отрицателни, което прави 40% от тестовете невалидни. Това стана ясно от думите на адвокат Елица Буенова, която гостува в Интервюто след Новините по Нова телевизия.

Тя посочи и къде, според нея, е основната причина за проблема.

Тези тестове се използват в много държави - не само в България. Това са немски тестове, немска фирма, ние винаги се доверяваме на немското качество, те се използват и в Германия, и в Канада, и в много други държави, където няма чак такива големи грешки, обясни тя.

Грешката, която дава производителя е около десетина процента, допълни адв. Буенова, което според нея означава, че не се спазва процедурата.

Това е срокът на годност, съхранение, отваряне, начин на отваряне, липса на замърсяване.

Аз не съм видяла и не съм чула полицай да прави този теста с ръкавици, обясни още тя, като се аргументира с това, че в ръководството пише, че когато се прави тест, задължително проверяващия трябва да е с ръкавици.

