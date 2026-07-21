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Адвокат твърди: Управлението на кола след употреба на райски газ не е престъпление

21.07.2026 / 19:39 3

Нова тв/Фейсбук

След скандалното видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ, докторът по наказателно право адвокат Силвия Петкова, заяви, че въпреки промените, свързани с райския газ, видяното на видеото не е престъпление.

„Управлението на МПС след употребата на диазотен оксид не е престъпление, не е и административно нарушение. Защото райският газ (диазотният оксид) не е класифицирано като наркотично вещество в Наредбата за класифициране на веществата и растенията като наркотични“, обясни в ефира на Нова телевизия Петкова.

Затова и съдът не може да наложи по-тежко наказание, както например е възможно, ако шофьорът е употребил алкохол или наркотици.

„Но съда, при индивидуализацията на наказанието, може да наложи по-тежко по размер наказание в рамката, предвидена за основния състав без употреба на наркотични вещества“, допълни адвокатът.

Причината за това е, че райският газ няма типичните характеристики на наркотично вещество. В България нарушение е само продажбата му на физически лица. Според юристите, това е и причината в случая прокуратурата да разследва пътно хулиганство.

Припомняме, че случаят е от днес и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.

Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа. След появата на клипа и проведеното разследване 22-годишният мъж отново е в ареста. 

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Коментари
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Готин (преди 30 минути)
Рейтинг: 2011 | Одобрение: -619
90% от този газ се внася от райска русия произведен в китай и написан с на латиница.EU/за голямо съжаление/ Силвето е хубав човек ама от безмозъчното чалга поколение.
okay
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KRISTINCHO (преди 31 минути)
Рейтинг: 42545 | Одобрение: -135
Управлението на кола след употребата на райски газ, не е престъпление, а ГЕРОЙЧНА постъпка, според адвокатката.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.
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Дедо (преди 41 минути)
Рейтинг: 27755 | Одобрение: 7450
Моме, оти не се пробваш на околовръстното... Видно е, там ще имаш по-голям успех...

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