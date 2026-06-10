Адвокат за Баба Алино: Вещното право и строителното право са различни неща

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"Става дума за строежи, започнали през 2021 година и оттогава насам цялото строителство на повече от 36 поземлени имота се е осъществявало без абсолютно никакви строителни книжа. Това говори, че както местната власт, така и централната, през това цялото време не са предприемали никакви действия."

Това каза в ефира на БНР адвокат Мартин Костов в коментар за възможните ходове пред държавата и собствениците в Баба Алино. Според него много институции са били заобиколени от строителите и никой държавен орган не е забелязал това.

"Вещното право и строителното право са различни неща. Вещното право предоставя правото на собственост. То регулира нотариалния акт и последиците за него за собствениците, а строителното право е това, което регулира законността на една постройка - дали са спазени изискванията за противопожарна безопасност, дали са осигурени всички тези извиквания на закона, които всъщност гарантират сигурността и безопасността на една построена сграда".

Адвокат Костов коментира за Хоризонт, че Върховният съд вече се е произнасял, че незаконните строежи не са извън гражданския оборот:

"Можем да придобиваме незаконни строежи, но след тяхното придобиване ние ги придобиваме заедно с целия риск от това, че тези строежи могат да бъдат съборени или може до тях да бъде ограничен нашият достъп".

По принцип е необходимо да има документи, които удостоверяват законността на сградата, за да може тя да бъде обект на прехвърлителна сделка. Именно тук е отговорността и на самия нотариус:

"Нотариусът, при изповядването на сделка с недвижим имот следва да уведоми страните, включително и купувача, за рисковете, които са пред него".

"Доколкото си спомням, се говореше за удостоверения за търпимост, които всъщност удостоверяват факти, които не са се осъществили, така както са посочени в тях. За мен именно е най-големият проблем, който аз виждам, защото държавни институции изглежда да са създавали неистински документи; документи са с невярно съдържание, и цялата тази формална документация, която е била пред нотариуса, е създавала илюзорното впечатление на спазване на закона, но всъщност тя не е удостоверявала действителни факти. Така изглежда на този етап".

Преди да отпуснат кредит банките провеждат проучване на цялото състояние на имотите, припомни той.

"Международният опит също е в насоката, че подобни неща се случват не само при нас. В Испания в началото на настоящия век започва строителство в природен парк, в който се построява огромен хотелски комплекс. Има 20 години - от 2006 до 2026 – и в началото на май тази година върховният съд в Андалусия се произнесе, че макар да има разрешение за строеж, то това разрешение за строеж е нищожно, защото изискванията на закона категорично забраняват в природен парк да се строи. Ако и ние сме с такава хипотеза, където документите са издадени в противоречие на закона, вече става дума за отговорност на органа, издал този административен акт".

Законът не се интересува кой е потърпевш и кой извършва незаконното строителство, а е категоричен, че незаконното строителство следва да бъде отстранено, каза юристът. Другият вариант е да се влезе във всеки от имотите, да се удостовери доколко тези имоти отговарят на всички изисквания в закона и, ако някои от сградите отговарят на тези изисквания - да си мисли за тяхното узаконяване.

"Отварянето на подобна ножица обаче е много опасно! Ние сме имали подобни амнистии на незаконно строителство в миналото. Последната беше 2001 година за така известните на всички удостоверения за търпимост. Не е лъжа, че и към днешния ден, в практиката, на отделни сгради им се вадят удостоверения за търпимост. Тук обаче това го виждаме като под микроскоп, защото става дума за 104 сгради и, ако се отвори тази врата на узаконяването, това е много опасно, защото в бъдеще, гледайки този пример всеки инвеститор ще иска да мине през тази врата, защото това е много по-евтино".

Тезата през бъдещ Подробен устройствен план да се узакони вече изграденото е нелегитимен ход, коментира той.

"ПУП не може да бъде машина на времето. Той не може да бъде устройствена рамка за бъдещо строителство и не може автоматично да легализира сгради, построени без разрешение".

Министърът на земеделието преди няколко дни каза, че в горскостопанските планове 4 от имотите в Баба Алино се водят държавна собственост. Няма данни някой да ги е продал, но в кадастъра са отразени като частни.

"Ако действително се е случвало по този начин, по който министърът го казва, това е някаква административна схема, в която някой общински или областен служител е извършил някакво закононарушение. За цялата процедура би трябвало да има документална следа. И ако тръгне да се прави разследване и да се установява какво се е случило, категорично може да се установи как тази трансформация, която учудва дори и министъра, се е случила".

Редактор "Екип на Петел",

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