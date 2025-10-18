реклама

Адвокат за анцуга на Киселова: Това е признак за поражение

18.10.2025 / 16:31 0

Кадър Нова Тв

Адвокат срази шефа на парламента. 

Вчера председателят на Народното събрание Наталия Киселова се появи с "официален" аутфит в парламента. Снимка на г-жа Киселова по анцуг обиколи публичното пространство, а оценките и коментарите са стотици.

Известният адвокат Стефан Левашки не пропусна да даде мнението си, видя Plovdiv24.bg.

Ето какво написа той в личният си профил във фейсбук:

"Долнище на анцуг – това е признак за поражение. Ако вече сте си купили, това е знак, че сте загубили контрол над живота си. Това е мнение на краля на модата - Карл Лагерфелд".

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама