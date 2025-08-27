Адвокат за екстрадирането на Паскал: Най-после

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Екстрадираха Никола Николов - Паскал у нас. Сочен за контрабандист той е обвинен по делото, известно като Аферата в митниците. Той е един от обвиняемите за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда заедно с бившия директор на Агенция Митници Петя Банкова и с бившия гл. секретар на МВР Живко Коцев.

Преди 11 месеца Паскал беше задържан в Белград, а едва сега се връща у нас.

Екстрадицията по принцип е закъсняла от гледна точка на защитата на обвиняемите, които са в България, но за Сърбия това е нормално, защото там процедурата по екстрадиция е доста сложна и тромава с много възможности за обжалвания. Горе - д олу в обичайните времеви параметри идва този резултат с екстрадицията на Паскал.

Това коментира пред бТВ адвокатът на Петя Банкова - Людмил Рангелов.

Това, което със сигурност ще се случи сега, е, че най-после делото ще започне да се движи, защото от ноември месец миналата година до сега с моята клиетка не са извършвани никакви процесуални действия и нещата по отношение на нея са неподвижни. Това е логично, защото когато един от членовете на групата и съучастник в едно престъпление е известно къде се намира, няма предпоставки за задочно гледане на делото и затова той трябва да бъде осигурен - нещо, което се случи днес. Предстоят разпити, уточняване на обвинение и т.н., коментира той.

Според мен Паскал ще предприеме линия на поведение, която затваря възможностите на досъдебното производство чрез него да получават информация, която би могла да се отрази негативно и на другите обвиняеми, защото неизбежно и върху него ще паднат такива негативи, посочи адвокатът.

Аз специално не виждам някаква процесуално необходимост Паскал да бъде в ареста. Защо при положение, че всички останали са на свобода. По какъв начин прокуратурата ще помогне на собственото си разследване, ако Николов е в ареста?, посочи той.

Друга причина поради която прокуратурата може да не поиска постоянен арест за него, е здравословното му състояние. има така една не много точна информация за влошено доста здравословно състояние и доколкото ми е известно той е бил изпратен в болницата на МВР, посочи той.

Ако Николов реши да съобщава някаква информация, възможно е да се появят и някакви други обвиняеми лица по това дело, но не го вярвам, не го допускам, коментира Рангелов.

Банкова посочи някои имена, но до момента те не са разпитани, което не е логично от страна на прокуратурата, винаги се разпитват замесените лица, коментира той.

Някаква опасност по отношение на Банкова за финала на процеса аз не виждам. За другите лица не мога да кажа, но както често се случва, може да не се стигне до осъждане на никое от лицата, които са обвинени, посочи адвокатът.

Паскал има законното право сега като бъде призован да не дава никакви обяснения и това изобщо не го злепоставя по нататък в процеса, посочи още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!