Адвокат за личния фалит: Производството може да се ползва само веднъж в живота

Пиксабей

Oт понеделник беше въведен в експлоатация Регистърът по несъстоятелност. Това означава, че физическите лица вече могат да подават молби за откриване на производство по несъстоятелност. Въпреки че Законът влезе в сила през юли миналата година, той не се прилагаше до началото на тази седмица.

Процедурата може да се ползва само веднъж в живота, важно е човек да е добросъвестен. По този начин се слага край на едно безкрайни преследване заради непосилни дългове, които не могат да бъдат платени, подчерта за Радио Варна и предаването "Новият ден" адвокат Иван Соколов. Необходимо е да се спазват няколко изисквания в закона, едно от които е през последните три години да няма влязло в сила поемане на задължения по договор за заем.

Задълженията трябва да са поне 6 202 евро, или 10 минимални работни заплати.

Каква е процедурата?



Първата стъпка е подаване на молба до районния съд по настоящия адрес на длъжника. След това се проверява дали всички законови условия са изпълнени, открива се производство и се назначава синдик.

Всичко се вписва е специален регистър и ако имаме имущество – то подлежи на осребряване. Три години след спирането на производството настъпва освобождаването от останалите задължения, поясни Иван Соколов. По думите му, когато длъжниците започнат да бъдат търсени от множество съдилища, когато чувстват, че вече не могат да се справят с натрупаните дългове, законът им дава възможност да получат нов старт и да излязат от състоянието на трайна задлъжнялост.

Редактор "Екип на Петел",

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