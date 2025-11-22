Адвокат за присъдата на полицайката Симона: Това е чиста инквизиция

Кадър ФБ

Софийският районен съд постанови 5 години ефективно наказание "лишаване от свобода" за бившата полицайка Симона Радева. Присъдата е за лично укривателство и подпомагане на Георги Семерджиев след тежката катастрофа на булевард "Черни връх" през 2022 година. Решението на магистратите изненада защитата, тъй като държавното обвинение настояваше за условна присъда.

Адвокат Марио Найденов, защитник на Радева, реагира остро на съдебното решение, наричайки го неадекватно спрямо съдебната практика.

"Присъдата на Симона Радева е инквизиция! Не може съдът да постави 5-годишна присъда за укривателство на беглец, а в същото време хора, които укриват нарязани човешки останки, да получават условни присъди. Това е неадекватно", заяви Марио Найденов, цитиран от "България Днес".

Според защитата, наказанието е прецедент, особено предвид факта, че Радева е майка на малко дете и няма предишни криминални прояви. Прокурорът по делото е поискал 2 години лишаване от свобода, отложени с 4-годишен изпитателен срок.

Адвокат Найденов бе категоричен, че решението ще бъде обжалвано пред Софийския градски съд. Той подчерта, че обвинението за съучастие и укривателство е недоказано.

"Съдът прекрачи всякакви граници с тази си присъда. Мотивите за тази тежка присъда са напълно неясни и неоснователни", коментира Найденов и допълни, че клиентката му е силно притеснена за детето си, което е на малко над 2 години.

Защитата ще атакува и наложената забрана за напускане на страната, като я определя като необоснована предвид процесуалното поведение на бившата служителка на МВР.

Симона Радева бе изправена пред съда с обвинение, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след фаталния инцидент на 5 юли 2022 година, при който загинаха две млади жени. Според разследващите, тя е осигурила стълба, с която Семерджиев е проникнал в жилището си незабелязано.

Към момента Георги Семерджиев изтърпява наказание от 20 години лишаване от свобода за причинената катастрофа и смъртта на двете жертви. Той бе преместен в затвора в Бобов дол поради дисциплинарни нарушения.

