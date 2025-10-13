Адвокатът на Коцев: В показанията на новия свидетел няма нищо конкретно

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Кметът на Варна Благомир Коцев вече трети месец е в ареста, а съдът отказа да го освободи след като се появи нов защитен свидетел. За него в публичното пространство се знае единствено, че е руско говорящ.

Неговите показания, както и на останалите свидетели до момента, поддържат една и съща линия. А именно, че миналата година някакъв човек от екипа на кмета на неустановени място и дата е предложил услугите си срещу заплащане. Естествено, нито е даден, нито е получен подкуп. Само е предлагана услуга да му бъдат придвижени документи някакви срещу заплащане.

Това коментира пред Нова тв адвокатът на Коцев Николай Владимиров.

Не знам кое е лицето, но не е Благомир Коцев. Този свидетел със скрита самоличност за пореден път е останал с впечатление, че част от исканата сума според него е била за Коцев, коментира той.

Ние не знам на този етап дали това е защитен свидетел или свидетел със скрита самоличност – разлика има. Показанията на този свидетел са лишени от всякаква конкретика. Това, че е руско говорящ, придава някаква жълтина, коментира още адвокатът.

Това производство може да не стигне изобщо до съда. Към момента това производство си изпълнява целите, а именно г-н Коцев да е задържан, посочи той.

Всички тези свидетели, ако се стигне до съдебна зала, ще бъдат много подробно разпитани и те вече няма да имат комфорта, с който се ползват в момента, подчерта той.

А този последния свидетел със скрита самоличност е бил извикан по спешност минути след като Апелативен съд освободи останалите общински съветници. Мисля, че е ясно за какво става въпрос, коментира адвокатът.

За нас няма никакво значение кой е този свидетел, защото показанията му са абсолютно неконкретни. Това важи и за другите, коментира той.

