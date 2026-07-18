Адвокатът на Мавродиев: Не съществува абсолютно никаква необходимост да остане задържан

Кадър БНТ

Адвокатът на Стоян Мавродиев – Емануил Йорданов обясни в предаването "Говори сега" по БНТ, че няма подпис на клиента му под документите за отпускането на кредит за 150 млн. лв. на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се прибра в България, след като органите на реда го издирваха 2 години. Мавродиев беше конвоиран от Сърбия и отведен в столичния арест. Беше му повдигнато обвинение за длъжностно присвояване.

Йорданов защити решението на прокуратурата клиентът му да бъде освободен срещу парична гаранция от 50 000 евро малко повече от 24 часа след задържането му. По думите му Мавродиев се е върнал доброволно в България, за да участва в наказателното производство, а задържането не е било необходимо. Според защитата делото може да е започнало с политически елемент, но в момента трябва да бъде разглеждано единствено през събраните доказателства.

Йорданов подчерта, че мярката за неотклонение не е свързана с виновността на обвиняемия:

„Не съществува абсолютно никаква необходимост Мавродиев да остане задържан. Той се е върнал доброволно в България именно с намерението да участва в наказателното производство. Мярката за неотклонение не е нещо, което сочи на виновност или невиновност на обвиняемия, а е просто мярка, която осигурява явяването на обвиняемия и участието му в процеса."

Адвокатът отхвърли спекулациите, че пътуването през Сърбия е било част от предварителен план:

„Така се е случило. Няма абсолютно никакъв скрит смисъл в това пътуване. Още в момента, в който беше задържан, неговият адвокат в Белград е изготвил документите, с които заявява желанието му да бъде предаден на българските власти. Никакъв проблем, идва тук, продължава си производството, на ход е прокуратурата. Нас ни гони юначна шпиономания – виждаме във всичко някакъв скрит смисъл, който май не съществува.“

По думите му защитата няма да коментира причините, поради които Мавродиев е останал извън България близо две години:

„Имам някаква бегла представа защо е напуснал България, но към този момент не смятаме да огласяваме тези факти. Нека приключи делото и тогава може да се кажат повече неща.“

Възможно е делото да е започнало като политическо, отбеляза адвокатът.

„Но в момента то е едно обикновено наказателно дело, по което би следвало да се видят всички събрани доказателства, а от наша страна да бъдат направени искания за нови доказателства, ако има нужда. И да вървим към приключване на досъдебното производство. Това, което ме кара да предполагам, че има политически елемент, е замесването на Ахмед Доган, който обаче не зная дали е разпитван в досъдебното производство. Именно това привнася подобен привкус“, заяви той.

Основната линия на защитата е свързана с процедурата по отпускането на кредита от Българската банка за развитие. Йорданов заяви, че според него под документите липсва подписът на тогавашния изпълнителен директор Стоян Мавродиев.

"Подобно дело се решава най-вече на базата на документи. Така че това, което мен ме интересува са документите, изготвени за отпускане на кредит", каза още Йорданов.

БНТ: Смятате, че подписът на вашия клиент г-н Мавродиев като директор на ББР го няма, така ли?

- Да."

„Всеки един служител има своя длъжностна характеристика. Всяка една подобна структура има вътрешни правила за функциониране. И тези неща трябва да бъдат видени. По тази тема до този момент не съм чул някой да говори.

БНТ: Какво искате да кажете, че правилата на ББР тогава не са изисквали подпис на господин Мавродиев.

- Точно това искам да кажа.“

Според него и твърденията, че кредитът е бил необезпечен, не отговарят напълно на фактите:

„Обезпечение е имало. Нямам възможност сега да оглася някои факти, които знам, но когато се разберат, ще се види, че картината е малко по-различна от тази, която се представя в медиите.“

В края на разговора адвокатът коментира и темата за издирваните български граждани в чужбина. По думите му не очаква Цветан Василев да се върне доброволно в България, но смята, че и той би могъл да даде информация, „която да бъде полезна за оздравяването на обществения климат“.

Редактор "Екип на Петел",

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