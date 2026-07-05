Адвокатът на Мавродиев: Ще се върне в България, но кога ще стане това, зависи от сръбските власти

Кадър Нова телевизия

Адвокатът на Стоян Мавродиев – Емануил Йорданов, заяви в предаването „На фокус“, че клиентът му доброволно е взел решение да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него. По думите му кога това ще се случи зависи изцяло от сръбските власти.

„Още преди да замине за Белград разговаряхме и уточнихме, че ще се върне в България, за да се включи активно в наказателния процес и да търси изясняване на истината така, както той я вижда“, каза Йорданов.

Той допълни, че Мавродиев категорично отрича да е извършил престъпление. „Каза ми, че няма вина по конкретния случай. Фактите, с които разполагаме, ме карат да мисля, че това действително е така“, заяви адвокатът, като отказа да разкрие подробности с аргумента, че това би навредило на защитата.

Йорданов уточни, че не е познавал Мавродиев преди да бъде потърсен за защитник. По думите му клиентът му не е очаквал да бъде задържан при пътуването си до Сърбия. „Аз го предупредих, че ако се върне в България, е съвсем нормално да бъде задържан и след това да започне производство по мярката му за неотклонение“, посочи той.

Адвокатът призна, че решението на Мавродиев да се прибере е свързано и с политическата обстановка в страната. „До известна степен има връзка със смяната на властта. Да кажем – около 50%“, каза Йорданов, без да навлиза в подробности.

Според него причините Мавродиев да напусне България също не могат да бъдат коментирани публично. „Имал е причина да не остане в България, но на този етап не мога да говоря повече“, добави защитникът.

Емануил Йорданов заяви, че след завръщането на клиента му най-вероятно ще последва разпит, а прокуратурата ще реши дали да поиска задържането му.

По повод твърденията на бизнесмена Юлиан Ламбовски, че Българската банка за развитие е била използвана за финансиране на политически и икономически кръгове, адвокатът подчерта, че по делото няма подобни обвинения. „Обвинението е единствено за кредита от близо 150 млн. лева. Всичко останало е лично мнение на господин Ламбовски“, каза той.

Йорданов коментира и разпространената информация за предполагаеми съвместни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. На въпрос дали има вероятност вътрешният министър да е разпространил погрешна информация, той каза: „Има случаи, в които министър може да е подведен от служителите си”.

Той коментира и информацията, че адвокатско дружество е заплащало част от полетите на Пеевски. „За близо 40 години практика не съм чувал адвокат да плаща чартърен полет на свой клиент. Това би било много лоша практика“, заяви Йорданов.

По думите му публично оповестените данни вече са нанесли репутационни щети на Десислава Атанасова, но дали тя трябва да подаде оставка като конституционен съдия е нейно лично решение. „Ако трябва да предположа, по-скоро смятам, че няма да подаде оставка“, каза той.

Емануил Йорданов коментира и случая с бившия следовател Петьо Петров - Еврото, като изрази съмнение, че той скоро ще бъде задържан. „Според мен това не е възможно. Изпуснато е много време, а той познава отлично начина на работа на правоохранителните органи и има достатъчно опит, за да се укрива успешно“, заяви адвокатът.

По отношение на прокурор Емилия Русинова Йорданов смята, че след всички публични съмнения около нея би било по-добре сама да напусне системата.

В заключение той изрази надежда, че с времето ще бъдат изяснени всички факти около нашумелите случаи.

Редактор "Екип на Петел",

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