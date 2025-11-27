Адвокатът на варненския кмет: Всичко това беше една репресия срещу него

Снимка: Булфото

Установи се днес, че няма никакви основания кметът на Варна Благомир Коцев да продължава да стои в ареста, защото това не се налага от нуждите на правосъдието. Това каза адвокатът на Коцев Ина Лулчева пред "Фокус".

"Със самото внасяне на обвинителния акт се оказа, че всички доводи на прокуратурата досега са били за заблуда, защото те нищо не свършиха след август месец", каза тя, добавяйки, че нищо ново и значимо не е събрано оттогава.

"Може да твърдим, че всичко това беше една репресия спрямо Благомир Коцев", каза тя.

Относно гаранцията от 200 000 лева, Лулчева каза, че първо трябва да се съберат парите. Тя подчерта, че е имало на хора на площада, които са изразили готовност и желание лично да ги съберат.

Адвокатът на Коцев обясни, че, когато сумата се преведе, тогава той ще може да се прибере.

"Фокус" по-рано съoбщи, че кметът на Варна излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева, която трябва да бъде преведена в 7-дневен срок.

