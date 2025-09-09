Адвокатът по земеделско право Пламен Абровски: Не можеш да разчиташ само на Дядо Боже

Bulgaria ON AIR

Протестите в Плевен заради тежката водна криза не стихват, а хората продължават да блокират пътища, настоявайки за реални решения.

Според адвоката по земеделско право Пламен Абровски кризата няма как да бъде овладяна за 15 дни, както обеща правителството.

"Не можеш да разчиташ само на Дядо Боже да ти реши проблема. Защото там проблемът е, че освен да завали в рамките на 24 часа, трябва и да вали бавно и напоително, за да няма и наводнения, а да се напълнят язовирите. Друго решение няма. Аз не знам за 15 дни как си представят тези хора какво ще направят", коментира Абровски в студиото на "Денят ON AIR".

Той посочи, че страната ни страда от системно бездействие по отношение на управлението на водните ресурси.

В Плевен конкретно загубите достигат до 75% - от всеки 100 литра подадена вода едва 25 литра стигат до хората.

"Къде отиват тези 75%? Много е удобно да кажеш - заради лошата ВиК-система. Само че няма човек на този свят, който може да каже дали тези 75% вода отиват в подпочвата или се крадат", каза още адвокатът пред Bulgaria ON AIR.

Абровски е категоричен, че в страната съществува своеобразна "водна мафия", за която обаче почти не се говори публично.

"Вие искате да решите проблема до едно определено ниво. В момента, в който се появи лицето X и ви каже - дай тук да направим една отклонка към моето предприятие, към моя хотел, аз ще ти давам на теб кеш толкова пари. Така или иначе изтичат. Дали ще изтичат още 10, 100 или 1000 литра - какво значение има? Ти ще си получиш едни пари кеш, без да има никакъв проблем. Най-трудно сменяемите хора в местната администрация са шефовете на ВиК-то", допълни Абровски.

По думите му ситуацията е абсурдна: от една страна има европейски програми с гарантирани средства за подмяна на остарялата водопреносна мрежа, а от друга - цели региони остават без вода. Причината е, че вместо да се търсят реални решения, се "замазват очите" на хората с обещания и временни мерки.

Според Абровски изход има само ако се прекъсне порочната практика на кражби и злоупотреби.

