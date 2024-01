Адвокати на Тръмп отхвърлят ограниченията му в делото за клевета срещу него

кадър: БНТ

Бившият американски президент Доналд Тръмп не трябва да бъде принуждаван или ограничаван при изявленията си по изслушванията в процеса за клевета, който трябва да започне тази седмица. За това настоя неговият правен екип в неделя, цитиран от "Ройтерс".

Съдът в Ню Йорк трябва да определи колко трябва да плати на писателката Е. Джийн Каръл по делото ѝ за клевета през 2019 г..

Съдебни заседатели миналата година установиха в гражданско дело, че Тръмп е малтретирал сексуално Каръл през 90-те години на миналия век и след това я е клеветил през 2022 г., като я е нарекъл лъжкиня.

Множество съдилища се опитаха да изискат от Тръмп да не се отклонява от критики и изказвания.

Адвокатите на Каръл миналата седмица заявиха, че ако Тръмп реши да свидетелства в своя защита, трябва да бъде изискано да заяви без присъствието на съдебните заседатели, че разбира, че я е нападнал. Също така трябва да бъде предупреден да не се подчинява на съдебните разпореждания, ограничаващи това, което може да каже.

Окръжният съдия на САЩ Луис Каплан този месец постанови, че бившият президент не може да казва на журито, че не е изнасилил Каплан.

"Би било явна несправедливост да се изисква от президента Тръмп да признае вината си под клетва за действия, които той твърди, че не са се случили" и които не са доказани извън разумно съмнение, пише адвокат Алина Хаба.

Припомняме, че това е само едно от делата, с които Тръмп се бори точно по време на първични избори за Републиканската партия през 2024 г. за номинацията за президент на САЩ, която бившият президент ще търси.

Ден по-рано съдия в Ню Йорк нареди на Тръмп да плати близо 400 000 долара, за да покрие съдебните разноски на The New York Times от вече прекратено дело, което той заведе срещу вестника, трима от неговите репортери и неговата племенница. Тръмп съди New York Times през 2021 г., обвинявайки вестника в заговор с отчуждената му племенница Мери Тръмп, за да получи и публикува данъчните му досиета.

Въпреки правните си проблеми, той остава фавовит в партията си, пише news.bg.

Върховният съд на САЩ ще реши дали може да бъде изключен от гласуването след обвиненията срещу него, че е опита да отмени загубата си на изборите през 2020 г. Така съдът директно се намесва и в президентската кампания през 2024 г. като няколко щата повдигнаха въпроса дали има право да се кандидатира, след като се позоваха на остарели законови ограничения, като обвинения за бунт.

