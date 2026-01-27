Адвокати от Варна с декларация: Институциите да си вършат работата

Снимка: Район Младост, архив

43-ма адвокати от Варна излязоха с публична декларация, в която настояват държавните и местните институции да изпълняват конституционните си задължения или казано по-просто - просто да си вършат работата.

Документът е изпратен до редица институции – Областна управа, Община Варна, Общинския съвет, Окръжната прокуратура, КАТ, Регионалната инспекция по околната среда и водите, както и до няколко ключови министерства.

Декларацията е входирана от адвокат Мария Димитрова, която обясни в предаването на Радио Варна Post Factum, че търпението на адвокатската общност е изчерпано заради липсата на контрол, санкции и реално прилагане на законите.

Общоизвестна истина е, че във Варна липсват контрол и отговорност. На практика се суспендират Конституцията и законите, а общественият интерес се жертва за сметка на частни интереси, категорична е Димитрова.

По думите й поводът за декларацията е годишното отчетно-изборно събрание на Адвокатската колегия във Варна, но натрупаните проблеми далеч надхвърлят рамките на професионалната общност. Адвокатите посочват като примери тежки инфраструктурни, екологични и обществени кризи, включително трагични инциденти като наводненията в Аспарухово и Царево, довели до човешки жертви.

В декларацията се изреждат конкретни проблеми - безнаказано презастрояване и бетониране, замърсяване, автомобили в Морската градина, опасни пешеходни зони, липса на сигурност около спирки и тротоари, подкопаване на сгради от строителни фирми, строителство в дерета, гробищни паркове и дори в дворове на детски градини и училища. Посочват се още незаконното унищожаване на зелени площи, превръщането им в паркинги, разрушаването и застрояването на противоатомни укрития.

Като показателен пример за институционално бездействие Мария Димитрова даде вандализма в подлеза пред Районната прокуратура във Варна, където част от електрическите кабели за осветление са откраднати. По думите ѝ асансьорите в подлезите в целия град не работят, решетки са изкъртени, а обществени пространства са превърнати в тоалетни.

Този град и държавата имат нужда от стопанин, който да се грижи за общинското и държавното имущество, а не да го разпродава или да го предоставя безконтролно, подчерта адвокат Димитрова.

Тя обърна внимание и на факта, че във Варна в момента няма нито един обществен минерален басейн или чешма със свободен достъп, въпреки че минералните води са предоставени за управление на общината.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!