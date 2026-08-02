Адвокати заведоха колективен иск срещу лошите пътища в страната

Кадър Нова телевизия

Софийският градски съд образува дело, след като група адвокати заведоха колективен иск срещу Министерството на регионалното развитие и АПИ. Според юристите институциите, отговорни за пътната безопасност у нас, са действали незаконно или са бездействали, което е довело до опасното състояние на основните пътища, посочва Нова телевизия.

Според официалните данни на МВР само до края на юни по пътищата в България са станали 3032 катастрофи, а загинали са 219 души. Броят на ранените е 3759.

Юристите смятат, че за да се стигне до тук вина имат не само шофьорите, но и състоянието на републиканските пътища. За да се докаже обаче това е нужно съдебно решение. Адвокати вече поискаха това с колективен иск. „Трябва да бъде подробно обследвана пътната инфраструктура. В срок от 6 месеца сме поискали да се случи това, след което в рамките на 5 години всички пътища трябва да бъдат приведени в съответствие. Не очаквайте да има преасфалтиране на всичко и построяването на нови пътища. Тук говорим за приоритизиране”, каза адвокатът Елица Буенова.

Сред проблемите, които евентуално ще се изследват, са настилката, пътната маркировка, знаците и състоянието на мантинелите. „Ние сме изискали един огромен обем от документи, поискали сме и изготвянето на експертиза. Ще посочим конкретни пътни участъци, ще направим една представителна извадка от определени пътни участъци, които ще трябва да бъдат изследвани”, допълни адвокат Буенова.

Преди съдът да продължи работа ще трябва да бъде сезиран и Конституционния съд, тъй като с промени в законодателството вече е невъзможно завеждането на колективни искове. Изключение са случаите, когато това е предвидено в закон. Към момента обаче подобни искове са предвидени само за потребителите.

Софийският градски съд ще може да се произнесе дали пътищата у нас са опасни само ако конституционните съдии обявят разпоредбата за противоконституционна.

Редактор "Екип на Петел",

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