Адвокатите на Коцев: Обвиненията му не се подкрепят от събраните доказателства

Адвокатите на варненския кмет Благомир Коцев поискаха делото срещу него да бъде прекратено, а той - освободен от ареста. След като близо четири часа защитниците на варненския кмет се запознаваха с материалите по делото, те обявиха, че обвиненията му за участие в престъпно сдружение за искане на подкуп и за принуда не се подкрепят от събраните от Антикорупционната комисия доказателства.

Над 60 тома са материалите по делото. Част от доказателствата са събрани със специални разузнавателни средства. В началото на седмицата на Коцев, общинските съветници Николай Стефанов, Йордан Кателиев и бизнесмена Ивайло Маринов бяха повдигнати прецизирани обвинения за престъпно сдружение за искане на подкупи. Част от сдружението е лице с имунитет, който пък осигури разследването да се премести от Варна в София. Преди да станат сдружение, изброените бяха организирана престъпна група. Променен беше и периода на действие - от юли-ноември 2024 г. на юли 2024 г. до май 2025 г..

Според адвоката на варненския кмет Ина Лулчева, и първоначалните, и новите обвинения почиват на едни и същи доказателства, предаде БНР.

"Това, което за нас е изключително удовлетворително е, че това производство досъдебно приключва и ако прокурорът не постъпи, както би следвало - да прекрати наказателното производство, делото ще бъде внесено в съда, където най-накрая ще може да се получи справедливост".

Лулчева специално коментира обвинението на Коцев за поискани подкупи, цитирайки свидетелите, че всъщност не той, а други обвиняеми са им искали пари, като се върна към старо разследване, в което беше замесено името на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, тогава министър председател.

"Така наречения Живко Суджука - Живко Мартинов, ако си спомняте, който беше осъден за изнудване, тъй като е лъгал производител на суджук, че иска суджука за тогава действащ министър-председател или народен представител, а всъщност го е искал за себе си. Никой не си е позволил да повдигне обвинение на този министър-председател тогава или народен представител за това, че той е искал суджук. Нашият случай е същия като със суджука".

За лицето с имунитет обясни, че макар и не установено, е депутат от 51 народно събрание:

"Аз се надявам, че най-накрая съдът ще реагира и ще види, че след като народният представител не е установен, Софийският градски съд няма никаква работа по това дело и не следва да се наблюдава от Софийската градска прокуратура, след като не е ясно вече една година има ли народен представител и кой е той".

Шест съдебни състава през четирите месеца арест на Коцев отказаха да го пуснат на свобода с аргумента, че разследването е в начален етап. Има много свидетели за разпитване и като кмет той има механизъм да им повлияе.

Как се обяснява това забързване сега, коментира Лулчева:

"Причината не е свързана с правото, защото законът напоследък се прилагат с голяма доза фантазия".

Тя беше категорична:

"С оглед приключване на досъдебното производство няма никакво основание нито да стои в ареста, нито да бъде отстраняван от длъжност".

Ако прокуратурата не самоинициира освобождаването на кмета на Варна, защитата му ще поиска това от съда.

