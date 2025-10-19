Кадър Youtube

След седмица на ожесточени сблъсъци Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня.

След преговори в катарската столица Доха пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви в Екс, че примирието "е финализирано."



То идва след най-тежките сблъсъци между двете страни, откакто талибаните взеха властта в Кабул през 2021 г.

Десетки цивилни загинаха и стотици бяха ранени в сражения по 2600-километровата граница между двете страни и при пакистански въздушни удари, предаде БНТ.

Напрежението ескалира след взаимни обвинения между Исламабад и Кабул, че приютяват на своя земя екстремистки организации, които извършват нападения на територията на другата държава.

Двете страни ще се срещнат отново следващата седмица в Истанбул, за да обсъдят подробностите по изпълнение на примирието.

