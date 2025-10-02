реклама

Агент Тенев: Нямам сили да изляза от вкъщи

02.10.2025 / 20:24 0

Булфото

"Нищо не мога да направя за вас, защото аз самият съм немощен. Хич не съм добре и по-добре няма да става, но кажете, защо ме търсите?". С тези думи Иван Тенев - "Вечният бохем" на България, за когото Българската национална телевизия засне едноименния филм, започва разговора си с "България днес".

"И да не е студено навън, аз пак нямам сили да изляза, мен студът не ме плаши, но краката не ме държат", с изнемощял глас и видимо отпаднал споделя бившият съпруг на естрадната певица Кристина Димитрова.

