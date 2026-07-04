Агенция "Митници": С нов граничен пункт по-бързо ще се преминава между България и Турция

снимка: Агенция "Митници"

Изграждането на нов граничен пункт „Капитан Андреево 2“, ще допринесе за значително увеличаване на капацитета за обработка на товарния трафик и за по-бързото преминаване през границата между България и Турция. Тази увереност изрази директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков при поредната работна среща със заместник-министъра на търговията на Република Турция Сезаи Учармак. Срещата се проведе в рамките на активния диалог между институциите на двете държави за подобряване на организацията на движението и улесняване на преминаването през българо-турската граница, съобщават от Агенция "Митници".

Работната визита, организирана по покана на г-н Учармак, се проведе на 3 юли на ГКПП „Капъкуле“, съпределен на ГКПП „Капитан Андреево“. По-късно директорът на Агенция „Митници“ се срещна в Одрин и с областния управител Юнус Сезер.

Основна тема на разговорите бяха предприетите мерки от двете страни на границата във връзка с интензивния трафик на леки автомобили и пътници в началото на ваканционния сезон, както и пътуванията на турски граждани, живеещи в Западна Европа. Обсъден беше и нарастващият поток от товарни превозни средства.

Николай Шушков увери турските си домакини, че усилията на българската страна са насочени към подобряване на инфраструктурата на трите митнически пункта на границата с Република Турция – МП „Капитан Андреево“, МП „Лесово“ и МП „Малко Търново“, с цел увеличаване на пропускателната им способност. Той подчерта, че предстоящите строително-ремонтни дейности по реконструкцията на МП „Капитан Андреево“ ще се извършват поетапно, без да възпрепятстват преминаването на пътници и превозни средства.

Редактор "Екип на Петел",

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