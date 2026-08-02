Агенция по заетостта: Край на хартиените документи за работници от трети страни

Пиксабей

Агенция по заетостта спря да приема документи на хартиен носител и премина към изцяло електронно подаване на заявленията за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави, след като вече са в сила промените в Правилника за прилагане на закона за трудовата миграция.

Документи за издаване на разрешение за работа, извършване на дейност на свободна практика и регистрация на краткосрочна сезонна заетост до 90 дни, трябва да са подписани с електронен подпис от работодателя или упълномощено от него лице, като се прилага и пълномощно. Подаването е през определените за целта електронни платформи - Системата за сигурно електронно връчване или Портала за електронно управление, предаде БНР.

Информация е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

Редактор "Екип на Петел",

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