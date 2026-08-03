Агенцията по вписванията пусна изцяло електронния регистър за личния фалит

Снимка: Гугъл мапс

Агенцията по вписванията въведе в експлоатация Регистъра по несъстоятелност на физическите лица, съобщиха от институцията. Това е първият изцяло автоматизиран регистър на агенцията.

Новата информационна система е ключова за прилагането на Закона за несъстоятелност на физическите лица, известен като закон за личния фалит. Чрез нея се осигуряват публичност и прозрачност на процедурите, като за всеки длъжник се създава единна електронна партида.

„Регистърът е разработен като изцяло автоматизирана информационна система без участие на длъжностно лице от агенцията. След постъпването на актовете те се вписват и обявяват автоматично”, обясни изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Елиана Илиева.

Тя беше назначена на поста през май тази година, припомня Евроком.

Според Илиева е било важно процесът да бъде максимално улеснен, тъй като добросъвестните длъжници имат право само веднъж в живота си да обявят личен фалит. Производството може да започне единствено по молба на неплатежоспособен гражданин, който досега не се е възползвал от процедурата.

Регистърът е достъпен през Единния портал за електронни услуги на Агенцията по вписванията. Чрез него синдиците могат да подават актове, а гражданите и институциите да извършват публични справки и да получават удостоверения. Държавните такси за услугите са между 5,62 и 10,23 евро.

Изграждането на системата е част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост, като инвестицията е малко над 286 800 евро.

Законът за личния фалит беше приет през юни миналата година след дълги дебати. Още през 2023 г. омбудсманът изрази критики, че той не обхваща длъжниците със сметки за ток, парно и вода.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!