Агенцията за храни и лекарства в САЩ разследва смъртни случаи, евентуално свързани с ваксини срещу COVID

Американският здравен регулатор разследва смъртни случаи, потенциално свързани с ваксини срещу COVID-19, в множество възрастови групи като част от преглед на безопасността, заяви във вторник говорител на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, предаде Нова телевизия, цитирайки "Ройтерс".

Министерството на здравеопазването и социалната политика на Щатите не уточни веднага кои възрастови групи ще бъдат включени в разследването на Агенцията.

Комисарят на Американската агенция по храните и лекарствата Марти Макари преди това заяви, че се наблюдават подобни смъртни случаи основно при млади хора.

