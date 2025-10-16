Агресивен вид от Африка наближи България

Кадър KPFC, Уикипедия

Инвазивен стършел, смятан за по-опасен от местния, се е разпространил в крайбрежните райони на Хърватия и Италия и е достигнал чак до Истрия, според ново проучване на експерти от Института за обществено здраве, съобщи хърватската медия "Индекс". Става въпрос за ориенталският стършел (Vespa orientalis), чиито естествени местообитания са Африка, Близкия изток и Южното Средиземноморие. Той е термофилен, което означава, че обича топлината, и се адаптира добре към градска среда, пише Актуално.

Опитомен е в Хърватия през 70-те години на миналия век, когато са регистрирани последните му наблюдения. След това изчезва за дълго време, само за да се появи отново тази година между Сплит и Солин, но също и по-на север в Истрия, Словения и Северна Италия.

Поведението му е агресивно

Експертът по насекоми в Истрийския институт за обществено здраве, д-р Недилко Ландека, казва, че то е известно и с по-агресивното си поведение в сравнение с местните видове, както и с изключителната си устойчивост на промените в околната среда.

„Известно е също, че може да лети дори привечер благодарение на специални фоторецептори, които му позволяват да се ориентира при слаба светлина, което го прави още по-опасно за хората в населените райони, защото е активно по-дълго от местните видове“, добавя Ландека.

Тъй като е термофилно, което означава, че кралиците обичат топлината, човешките жилища, където може да намери топли места, са подходящи за него. Кралицата зимува през есента, за да спи през останалата част от есента и зимата, събуждайки се през април. След това тя се заема с изграждането на нова колония и довеждането на бял свят на ново поколение ларви. Това ново поколение по-късно поема изграждането на гнездото и храненето на ларвите, докато кралицата снася нови яйца. До началото на лятото колонията може да наброява няколкостотин индивида, а при благоприятни условия дори до 1000.

Стършелът-алкохолик

Ландека казва, че е много толерантен към алкохола и лети по-дълго през деня от местните си видове.

„Храненето им със сладки разтвори, съдържащи до 80% етанол, в продължение на една седмица не показа неблагоприятни ефекти върху поведението или продължителността на живота. Жълтата ивица на корема им служи като вид фотоволтаична клетка и им дава допълнителна енергия. Ето защо, за разлика от други подобни, които са най-активни сутрин, те са най-активни следобед“, обяснява нашият експерт.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!