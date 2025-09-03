Агрометеоролог: Чакаме на природата, такова земеделие вече няма по света

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Пари в България се намират за всичко, само не и за възстановяване на напоителните системи. Чакаме на природата, свише да падне дъжд, такова земеделие вецче няма по света, това каза по Нова нюз агрометеорологът от НИМХ проф. Валентин Казанджиев.

За интензивното земеделие трябва интензивно напояване, категоричен беше той. Специалистът каза също, че вече има технологии, които запазват влагата в почвата, но те все още излизат скъпо, защото изискват цялостна смяна на техниката на фермите.

Сушата вече е спътник на земеделието, не само е сухо, а е и горещо, коментира проф. Казанджиев. Той допълни, че следващите три месеца също ще бъдат по-топли и по-сухи от нормата. Според специалиста, държавата трябва да има стратегия за земеделието, която да е като евангелие - да се спазва, независимо от портиите, които управляват. На думи всички казват „да" за това, на практика всичко е замръзнало, обясни професорът.

