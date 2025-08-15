Агрономи: Не сме мечтали за такава реколта в България

Пиксабей

Полетата с клиърфийлд рапица у нас отчетоха впечатляващи резултати, достигащи до 550 кг/дка. Това, което се получи тази година, е на ръба на оптимума на хибридите, които се предлагат на пазара,“ сподели за Агри.БГ агрономът Николай Петров.

Той допълни, че доскоро средният добив от рапицата, която не беше разорана, се е движил между 150 и 200 кг/дка, докато през настоящата година почти във всички райони на страната са отчетени резултати над 400-500 кг/дка. „Това са добиви, за които само сме мечтали последните три години“, подчертава той.

Според Петров факторите за този успех са комплексни – от особеностите на землището, през инвестициите в техника, торове и агрохимия, до правилния избор на хибриди.

„Който се погрижи добре за посевите и имаше шанса да получи оптималните условия, хибридите на ЛИДЕА му се отплатиха подобаващо.“ Изключение правят само районите, засегнати от катаклизми като градушки и продължителни слани.

Петров отбелязва, че след три години, в които рапицата често се разораваше още наесен и площите намаляха под един милион декара, тази година е дала надежда за възстановяване на производството, като се очаква увеличение както на клиърфийлд, така и на конвенционалната рапица.

