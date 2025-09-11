Ахмед Доган се заема с нов политически проект

Снимка: Булфото

Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически обект, заяви на брифинг Ахмед Доган. Tой обеща по-детайлна пресконференция, но поиска малко време, предава БТА. Ще държа на това обещание, увери Доган.

За мен какви ли не приказки се носят по социалните медии и други неофициални медии – жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде, откри той пресконференцията. Ще участвам в този политически проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат, отговори той на въпрос дали ще бъде лидер на новата политическа сила.

Днес беше учреден Инициативен комитет и избрано ръководство на комитета, което да подготви провеждането на Национално-учредителна конференция за създаване на политическа партия - "Алианс за права и свободи-АПС", обяви в декларация Танер Али.

