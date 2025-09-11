реклама

Ахмед Доган се заема с нов политически проект

11.09.2025 / 16:22 2

Снимка: Булфото

Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически обект, заяви на брифинг Ахмед Доган. Tой обеща по-детайлна пресконференция, но поиска малко време, предава БТА. Ще държа на това обещание, увери Доган.

За мен какви ли не приказки се носят по социалните медии и други неофициални медии – жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде, откри той пресконференцията. Ще участвам в този политически проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат, отговори той на въпрос дали ще бъде лидер на новата политическа сила.

Днес беше учреден Инициативен комитет и избрано ръководство на комитета, което да подготви провеждането на Национално-учредителна конференция за създаване на политическа партия - "Алианс за права и свободи-АПС", обяви в декларация Танер Али.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
село варна (преди 57 секунди)
Рейтинг: 30198 | Одобрение: 553
Слаба ракия е вече, дотука беше с политиката.
0
0
уйчо (преди 19 минути)
Рейтинг: 117122 | Одобрение: 5817
"жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде". Такава завладяваща реч и Фидел Кастро не е държал! Ей ся го даваха по телевизора, почти същите думи, инсулта пропуснаха. Тоя взел-дал, ама още се тика.
0
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 505495 | Одобрение: 92995
Що не си купи въдици и да ходи за риба....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама