Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия

Булфото

Досегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов бе избран с мнозинство за нов главен мюфтия, предаде БГНЕС.

Това се случи по време на най-представителния форум на мюсюлманската общност в България, който се провежда от сутринта в НДК.

Минути преди гласуването, другият претендент за поста - председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, се оттегли от надпреварата. "За да не забавям още повече гласуването оттеглям кандидатурата си", обяви Ведат Ахмед след като дълго време делегатите спориха как да протече гласуването - тайно или явно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!