Ахмедов почва тренировки с топка

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Нападателят на Спартак Варна Ахмед Ахмедов започва тренировки с топка днес в 18 часа на „Локомотив“. Таранът вече е възстановен от контузията, заради която пропусна последните две срещи на отбора и очакванията са да се завърне на терена в домакинския двубой със Септември на 17 август.

Разбра се още, че до дни пълноценни занимания ще поднови и Матео Петрашило. Централният бранител се възстановяваше дълго от травма в родния си Сплит, а след завръщането във Варна се подготвя по специална програма.

Междувременно днес треньорът на Спартак Ясен Петров отбелязва 36 години от своя успешен брак с любимата си жена Силвия. Двамата са родители на три деца и щастливи дядо и баба на внучка и внук.

Редактор "Екип на Петел",

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