Акад. Денков срина със земята Даниел Митов

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Акад. Николай Денков попиля вътрешния министър. Той направи това, докато коментираше защо ПП-ДБ иска оставката на Даниел Митов. Видяхме какъв е подхода в Министерство на вътрешните работи. Винаги, когато се слага политическо лице, което не е човек от системата, има големи очаквания, че подходът ще бъде политически. С други думи ще се използва експертизата на полицаите, но от друга страна ще се поставят правилните приоритети, започна Денков.

Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите. Най-елементарната реплика от типа: Да, ще проверим внимателно, ще ви информираме утре или вдругиден, когато имаме надежда информация, са заменени с някакви версии, които след това просто се оказва, че не са верни. Оттам идва цялото съмнение върху това, което се представя като информация, продължи той.

А особено, когато тръгнеш да обвиняваш и опозицията, че тя е виновна заради ниския статут на на институциите, това вече изглежда просто нелепо. Аз първо не знам коя е версията на полицията за инцидента с шефа на русенската полиция. Защото това, което чуваме, са най-различни неща, които не съответстват на това, което излиза като записи. Има ли дрифтиране, няма ли. Представял ли се е полицай, или не се е представил. Кой е започнал и когато е дошла линейката, защо си е тръгнала веднага. Първо като че ли това беше някакъв битов инцидент, след което се оказа, че е имало две полицейски коли там. Има ли информация за този случай в сводката на русенската полиция, допълни Денков.

Вички тези въпроси не просто увиснаха във въздуха, те не получиха и еднозначен отговор. Но нещо повече – поставя се под съмнение, че всъщност е имало съвсем умишлено или неумишлено дезинформация на общественостт. Аз не мисля, че само ПП и „Демократична България“ се съмняваме в това, което казват от полицията. Мисля, че цялата общественост в момента е настръхнала, и иска ясни отговори. Защото, виждаме много ясно двоен стандарт, и селективно и избирателно действие спрямо различните хора. Това не е приемливо, заяви още в „Лице в лице“ Николай Денков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!