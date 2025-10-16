Акад. Николай Денков: Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта
снимка Булфото
Ротацията пропадна, заради опита да се легитимира политическата власт на Пеевски от Борисов. Цялата тази борба е, която виждаме днес. Ние няма как да я легитимираме. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) акад. Николай Денков в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Ние искаме две неща – да бъде изхвърлен Пеевски от политиката и държавата да продължи да работи, защото хората имат очаквания, поясни той.
В момента от всичко, което виждаме и чуваме Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта. Не виждам в какъв формат ние можем да се появим. Ние вече имаме опит с подобна коалиция, обясни акад. Денков.
По думите му БСП е разцепено по темата дали искат да продължат да управляват с Пеевски. Очевидно правителството е доминирано от „Новото начало“. Според Денков няма как да се стабилизира държавата при това положение.
Гневната реч на Борисов имаше няколко цели – да отклони вниманието от основните проблеми, защото той не знаеше какво да прави в следващите дни, втората - доколко да позволи на Пеевски да влезе през парадния вход и третата е към ИТН и БСП, да знаят че тяхната роля изтича и или ще се преформатират според Пеевски или си заминават, обясни той.
В Пазарджик видяхме, че купувачите на гласове са абсолютно безскруполни и те решават какъв ще е резултатът в махалите, заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ.
Няма как да подкрепим Наталия Киселова като председател на НС, каза още акад. Денков. И допълни: „Нека да видим какво ще предложат. Ключовият въпрос в следващите дни и седмици ще бъде бюджетът“.
