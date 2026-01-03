Академик спря победната серия на Черно море Тича

Снимка: Черно море Тича

Академик Бултекс 99 постигна инфарктна победа над Черно море Тича с 95:94 (34:50) в първия си мач за 2026 г. от 15-ия кръг на НБЛ, игран в зала „Сила“ в Пловдив.

Така Академик спря победната серия на своя съперник, който не познаваше вкуса на загубата в последните си 6 мача и записа първи успех след 3 поредни поражения, пише bgbasket.com.

Тимът, воден от Йордан Янков, продължи негативната статистика на „моряците“, които нямат успех над Академик в Пловдив вече 10 години.

В класирането Черно море е втори с 24 т., а Академик е 9-и с 18.

"Академиците" се пребориха за успеха, благодарение на силната си трета четвърт, която взеха с 34:22, за да поведат за пръв път в мача в началото на последната част със 74:72.

Минута преди края двубоят придоби драматична развръзка, когато резултатът стана 90:90. Николай Стоянов вкара само един от двата наказателни удара за гостите, а Роджър Хемпфил отвърна с тройка за домакините. Алонсо Гафни от Черно море Тича получи контузия при последвалата атака и трябаше да напусне терена. Николай Михайлов пък бе точен при двата фаула 19 сек. преди сирената за 95:91. Това обаче не бе всичко – Цветомир Чернокожев вкара тройка, но за повече нямаше време и Академик стигна до победата.

Първият мач между двата тима през сезона във Варна завърши при 91:85 за „моряците“.

В зала „Сила“ най-резултатен в мача и за Академик бе капитанът Васил Бачев, който завърши с 28 т., 4 борби и 4 асистенции. С неговия коефициент от 28 КПД е и Николай Михайлов с 18 т., 8 борби и 6 асистенции. Джакуез Йоу пък добави 20 т. за победителите.

За варненци най-ефективен бе Ламонт Уест с 24 т., 9 борби и 4 асистенции. 19 точки вкара Георги Боянов, а Цветомир Чернокожев добави 13 т.

