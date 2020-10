Ако България поиска още 8 F-16, може да ги получи заедно с първата осмица

фото: Lockheed Martin

Компанията Lockheed Martin може да предложи на България бърза доставка на вторите 8 самолета F-16C/D Block 70, ако поръчката за тях бъде направена в скоро време. Това заяви в интервю за изданието АЕРО Джей Ар Макдоналд, вицепрезидент на Lockheed Martin.

"Точно в момента има уникална възможност - поради моментното състояние на линията за производство и преминаването ни към малко по-различна конфигурация, при бързо подписване на договор, има възможност да получите следващите осем самолета по същото време, когато е планирана доставката на сегашната ви поръчка за осем F-16. Тази възможност съществува, ако има подписан договор в близко бъдеще. Разбираме, че има много условности тук, включително дали България е готова да подпише и колко бързо може да бъде приключена процедурата." - посочи Макдоналд.

Вицепрезидентът на Lockheed Martin разясни, че прозорецът на тази възможност е наличен за около година. Той обясни още, че компанията му е получила това, което е известно, като "Letter of Request of pricing and availability" - писмо с искане на информация за цените и наличностите.

Фактът, че България е водила кореспонденция със САЩ за придобиването на следващите осем F-16, бе огласен на 29 септември 2020 г., след среща между премира Бойко Борисов и представители на Lockheed Martin, придружени от посланика на САЩ у нас Херо Мустафа.

"Това писмо е изпратено от българското към американското правителство и в него се съдържа въпрос за това, какви биха били цените и сроковете за доставка, ако България поръча допълнителни F-16 в някакъв момент в бъдещето. Такива запитвания получаваме от страни, които планират бъдещите си бюджети. Това, което е отговорено е чиста информация - няма оферта, няма ангажимент от българската страна." - допълва Макдоналд.

От Атлантическия съвет на България приветстваха тази възможност.

