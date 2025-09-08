Кадър България он ер

На 15 септември се открива новата учебна година и на дневен ред отново са тежката раница и гръбначните изкривявания при децата.

"Сколиозата е гръбначно изкривяване и с навлизането на екранните устройства го усещаме все по-често в нашите кабинети. Това е една от най-големите причини за сколиозата, също така намаляването на спортуването и играта навън. Най-често родителите забелязват някаква асиметрия в позицията на стойката на своето дете около ученическа възраст. Тогава е моментът да се потърси преглед от специалист", каза ортопедът д-р Росен Георгиев в студиото на "България сутрин".

По думите му има наследственост при заболяването, но тя е при по-тежките форми.

Обездвижването и електронните устройства водят до сколиоза при децата

Раниците се избират спрямо модата

"Най-често по-леките форми, които се срещат, се дължат на индивидуалния подход на детето и развитието му. Тежките раници в основата на това нещо. Неправилният подбор и грешките, които правят родителите, е, че избират раниците по картинка, а не спрямо техните качества. Много често се избират раници с неправилен размер, които са с по-големи презрамки, меки гърбове или препълват ненужно чантите. Подборът на раница е като подбора на обувка - тя трябва да пасва спрямо ръста и възрастта на детето, трябва да бъде с твърд и удобен гръб, да свършва в долната част на кръста, да не виси", допълни д-р Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че раницата трябва да бъде с широки и меки презрамки, които равномерно да разпределят тежестта.

"В момента има широк достъп до избор на раници, но децата си избират раницата спрямо картинката, спрямо модата, която се налага. Тежестта на раницата не трябва да бъде повече от 10 до 15% от тежестта на ученика. Ако детето е 30 кг, раницата не трябва да надвишава 3-4 кг. Съветвам раницата да се приготвя всеки ден, а не да се препълва за цялата седмица", подчерта гостът.

Профилактиката е изключително важна

За да се хване сколиозата навреме, профилактиката е изключително важна.

"В началните етапи се повлиява чрез корекция на стойката, серия от специфични упражнения, рехабилитатор и засилването на проблема може да спре дотук. При напредването на стадиите нещата стават по-трудни, по-малко се повлияват от серията от упражнения и дори може да се наложи оперативно лечение. съветвам моите пациенти да водят децата си преди 15 септември в ортопедичните кабинети да се направи оценка на израстването, на опорно-двигателния апарат, да се види дали има промяна в гръбначния стълб, дали има изкривявания и това нещо да се проследява във времето", коментира още ортопедът.

Сколиозата по-често се проявява при момичетата, отколкото при момчетата.

"Момчетата повече играят, спортуват, тяхната мускулатура е по-здрава, момичетата имат женски полови хормони, които влияят на еластичността на мускулите. Спортът е изключително важен, плуването е един от тях, дори йогата, защото укрепват цялостно мускулатурата, която е на гръбначния стълб, която е в основата на сколиозата. Трябва да се увеличи движението на децата", каза още гостът.

Д-р Росен Георгиев е на мнение, че родителите много често не са достатъчно информирани какво представлява заболяването и подценяват състоянието, също така не са запознати и с дългосрочните последствия.

